Подключение форума phpbb3 к сайту на python django

Подключить к онлайн проекту footter.com (к базе данных, функционалу, дизайну) стандартный движок форума (phpbb3 или подобный – решим при личной договоренности с исполнителем) с перечисленным в ТЗ функционалом и свойствами. Работать над проектом можно поэтапно, внедряя функционал итерациями.

Контакты: info(собака)footter.com и конечно же через сам weblancer.

Цель: иметь гибкий, легко изменяемый, популярный движок форума, вместо текущего pybb (www.footter.com/forum/)