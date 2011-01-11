Подключение форума phpbb3 к сайту на python django

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Закрыт1 заявка168 просмотров

Подключить к онлайн проекту footter.com (к базе данных, функционалу, дизайну) стандартный движок форума (phpbb3 или подобный – решим при личной договоренности с исполнителем) с перечисленным в ТЗ функционалом и свойствами. Работать над проектом можно поэтапно, внедряя функционал итерациями.

Контакты: info(собака)footter.com и конечно же через сам weblancer.

Цель: иметь гибкий, легко изменяемый, популярный движок форума, вместо текущего pybb (www.footter.com/forum/)

DjangoPython
14 лет назад
fAnt1ksx_work
Дмитрий 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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