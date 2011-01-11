Дизайн есть!! ТЗ есть! Заинтересовавшимся оставлять почту. Бюджет = 500-600 баксов. Оплата по факту.
Модуль для joomla 1.5
Модуль должен отображать корневые категории товаров и первый уровень вложенности категорий virtuemart в виде ссылок, ведущих в соответствующие категории. При частичном совпадении наименования подкатегории остается только уникальная часть.
Например, каталог содержит:
-Задвижки
--Задвижки стальные
--Задвижки чугунные
В модуле получим:
ЗАДВИЖКИ
-стальные
-чугунные
При изменении наименований или ссылок категорий модуль также должен обновляться динамически
Дизайн модуля должен вписываться в цвета и внешний вид сайта
Ссылки не должны быть привязаны к домену ( при переносе сайта работоспособность ссылок должна сохраниться )
Использование человекопонятных ссылок из sh404sef для формирования ссылок в модуле
сайт supergift.spb.ru
Заявки фрилансеров
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