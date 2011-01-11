Модуль для joomla 1.5

Модуль должен отображать корневые категории товаров и первый уровень вложенности категорий virtuemart в виде ссылок, ведущих в соответствующие категории. При частичном совпадении наименования подкатегории остается только уникальная часть.

Например, каталог содержит:

-Задвижки

--Задвижки стальные

--Задвижки чугунные

В модуле получим:

ЗАДВИЖКИ

-стальные

-чугунные

При изменении наименований или ссылок категорий модуль также должен обновляться динамически

Дизайн модуля должен вписываться в цвета и внешний вид сайта

Ссылки не должны быть привязаны к домену ( при переносе сайта работоспособность ссылок должна сохраниться )

Использование человекопонятных ссылок из sh404sef для формирования ссылок в модуле

сайт supergift.spb.ru