Создать интернет-магазин на Joomla

Здравствуйте.

Есть задача создать интернет магазин Joomla+VM. Есть ТЗ, что необходимо по функционалу.

Нужен спец в своем деле, который знает joomla от а до я, который работает быстро, аккуратно и качественно.

Возможно дальнейшее сотрудничество.

Писать только(!) в проект.

Обязательно оставляйте icq или skype.

Обязательные требования:

- Валидность

- Кроссбраузерность

(эти пункты само собой разумеющееся, о которых мне как клиенту не надо напоминать)

- качественно и быстро

- полное соответствие макету

- постоянное присутствие в сети

- Не менее 10 работ в портфолио созданных на Joomla. Не только сайты, но и магазины.

- если работаете с другими системами, только плюс. укажите какие.

- предложения от студий не принимаются