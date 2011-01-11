Есть папка с php файлами. Сделать программу, которая разобьет тест в файлах на 1 прокрутку монитора, создав новые файлы. Детали при работе.
Создать интернет-магазин на Joomla
Здравствуйте.
Есть задача создать интернет магазин Joomla+VM. Есть ТЗ, что необходимо по функционалу.
Нужен спец в своем деле, который знает joomla от а до я, который работает быстро, аккуратно и качественно.
Возможно дальнейшее сотрудничество.
Писать только(!) в проект.
Обязательно оставляйте icq или skype.
Обязательные требования:
- Валидность
- Кроссбраузерность
(эти пункты само собой разумеющееся, о которых мне как клиенту не надо напоминать)
- качественно и быстро
- полное соответствие макету
- постоянное присутствие в сети
- Не менее 10 работ в портфолио созданных на Joomla. Не только сайты, но и магазины.
- если работаете с другими системами, только плюс. укажите какие.
- предложения от студий не принимаются
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть доска обьявлений. нужно сделать Вывод парочки обьявлений на главную страницуВеб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Имеется две sql таблицы их нужно соеденить в однуВеб-программирование12 заявокЗакрыт14 лет назад
Подключить к онлайн проекту footter.com (к базе данных, функционалу, дизайну) стандартный движок форума (phpbb3 или подобный – решим при личной договоренности с исполнителем) с перечисленным в ТЗ функционалом и свойствами. Работать над проектом можно поэтапно, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Модуль должен отображать корневые категории товаров и первый уровень вложенности категорий virtuemart в виде ссылок, ведущих в соответствующие категории. При частичном совпадении наименования подкатегории остается только уникальная часть. Например, каталог содержит: -Задвижки ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Приветствую. В мультиязычном проекте на Ruby/Rails/Community Engine есть ошибка: *** ActionView::TemplateError (interpolation argument orë missing in "{{orë}} më par\303\253") on line #14 of vendor/plugins/community_engine/app/views/users/_user.html.haml: *** ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Сайт fastconnect.ru реализовано на Joomla 1.5.21. + Vm 1.1.6 Нужно: А) отладить заказ товара без регистрации, что он отправлялся на почту покупателю и продавцу. Ранее на версии virtuemart 1.1.3 ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Для сайта на джумле требуется следующая функционал: -Авторизация с закреплением рефферала за определённым рефоводом -Оплата этим реффералом определённого взноса(ну пример 100р) СМС или ЯД или WM -Эти 100р уходят рефоводу -Рефферал ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно написать скрипт подобно млм пирамиде с автоматической выплатой процентов каждому пользователю.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сменить календарь с 2010 на 2011 год ( ukr-hospitality. com/index.php?action=listingview&listingID=14 "Календарь занятости квартиры") Календарь на php. Календарь на 3 языках-англ.немец.рус., в соответствии с языками сайта. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад