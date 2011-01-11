Создание интернет магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки186 просмотров

Нужно создать магазин с возможностями оплаты вебмани. и заказа в корзину (скрипт). эргономичность. дизайн разработаем сами. главное чтобы была возможность изменять шаблоны и редактировать их. ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫСТАВЛЯТЬ ЛОТЫ ДРУГИХ МАГАЗИНОВ СО СВОЕГО САЙТА (% доход)

14 лет назад
banexxx
35 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров