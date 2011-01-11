Собрать и подготовить материал по созданию модулей для CMS Drupal 6. Пошаговое создание модуля, с примерами. Рассмотреть необходимые хуки.
Создание интернет магазина
Нужно создать магазин с возможностями оплаты вебмани. и заказа в корзину (скрипт). эргономичность. дизайн разработаем сами. главное чтобы была возможность изменять шаблоны и редактировать их. ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫСТАВЛЯТЬ ЛОТЫ ДРУГИХ МАГАЗИНОВ СО СВОЕГО САЙТА (% доход)
Заявки фрилансеров
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