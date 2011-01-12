Обучить практичному веб-программированию

Есть сотрудник, в целом технически грамотен и подкован.

Необходимо обучить его прикладному практичному веб-программированию,

чтобы он самостоятельно мог проектировать и создавать современные веб-приложения.

Подчеркну: интересует не сухая теория, а исключительно практичный подход и современные методы.

Нужно чтобы сотрудник в ходе обучения получил необходимые знания и по возможности опыт и смог самостоятельно разрабатывать проекты.

Интересны все популярные современные инструменты для создания веб-приложений:

*Современная кроссбраузерная верстка

*Ajax

* CSS

* XML

* Rubby on Rails

* Jungo

* другие популярные фреймворки а также инструменты, в т.ч. проектирования БД

* программирование под facebook, vkontakte, другие подобные открытые платформы.

Обучение на территории офиса, возможно выезд к обучающему. Только КИЕВ!

Обязательное требование: умение доходчиво, системно научить с возможностью в дальнейшем скорректировать, помочь советом.

Рассмотрю ваши предложения по сроку и стоимости обучения.