Оживить 3Д модель

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок185 просмотров

Добрый день ! Необходимо оживить 3д модель во флэше - чтобы можно было перемещаться в ней.

Примерная модель в приложении.

14 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

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