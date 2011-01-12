Необходимо сделать сайт на PHP с игрой "длинные нарды" аналогичную как vkontakte.ru можно использовать уже готовые скрипты. Кто за сколько сделает?
Обеспечение безопасности интернет-магазина
Это предложение касается только тех фрилансеров:
1) кто может без проблем иногда появляться в офисе в Москве м. Семеновская
2) кто не понаслышке знаком с методами обеспечения безопасности интернет-магазина от участившихся хакерских атак.
3) кто может указать, сколько это может стоить (от и до)
С выбранным фрилансером будет заключен договор в удобной для него форме на непрерывное обеспечение безопасности интернет-магазина.
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