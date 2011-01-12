Это предложение касается только тех фрилансеров:

1) кто может без проблем иногда появляться в офисе в Москве м. Семеновская

2) кто не понаслышке знаком с методами обеспечения безопасности интернет-магазина от участившихся хакерских атак.

3) кто может указать, сколько это может стоить (от и до)

С выбранным фрилансером будет заключен договор в удобной для него форме на непрерывное обеспечение безопасности интернет-магазина.