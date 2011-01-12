Необходимо сделать сайт с игрой "длинные нарды"

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок171 просмотр

Необходимо сделать сайт на PHP

с игрой "длинные нарды"

аналогичную как vkontakte.ru

можно использовать уже готовые скрипты.

Кто за сколько сделает?

PHP
14 лет назад
dzumon
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров