Подключить сайт к CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок204 просмотра

Необходимо подключить сайт к cms. Предпочтительно Bitrix-1C.

Ищется ОТВЕТСТВЕННЫЙ фрилансер с приемлемыми ценами и сроками.

Указывайте их обязательно.

14 лет назад
Avtoring
35 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

vit_msk
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-1)
14 лет назад
$150
5 дней

Заявки фрилансеров

vit_msk
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-1)
14 лет назад