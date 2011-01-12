Примитивный игровой Flash баннер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок196 просмотров

Необходимо сделать примитивный игровой Flash баннер. В левой части текстовая информация акции, в правой человек едет на сноуборде с горы объезжая препятствия. Управление мышкой вправо лево, прыжок трамплине. Необходимо максимум упростить игру, чтобы увеличить скорость разработки. (запись результатов и тд не требуется). Все Графических элементы есть

Суть игры:

правильно объезжаем флаги + 100, не правильно - 50.

прыгаем с трамплина +200

ударяемся в флажок сбавляется скорость

пока человек едет, постепенно нарастает скорость и персонаж немного приближается к началу экрана (откуда выезжают флажки и тд)

через определенный промежуток времени финиш.

14 лет назад
davrahov
Дмитрий 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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