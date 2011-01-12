Конструктор комнат (Flash)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок215 просмотров

Нужен конструктор комнат на Flash – выбор типовой комнаты, смена цвета стен, изменение дверей и окон , желательно уже готовый но с возможностью дальнейшей доработки. Присылайте ваши ссылки и свои координаты (email , ICQ) и примерные цены.

14 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
день назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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