ТЗ в прикрепленном файле. Сколько стоит. Сроки. ???
Разработка приложения для Vkontakte.ru
Нужен аналог приложения Vkontakte.ru http://vkontakte.ru/app1859726 для похожего на сайт lady.ru (откуда берутся с большего новости для этого приложения) информационного портала. Информационный портал состоит из двух частей: новости и блоги пользователей.
Левая часть.
В ней в хронологическом порядке отображаются все новости с сайта источника новостей/раздел блогов информационного портала.
Каждая новость имеет отношение к своей категории (события, спорт, происшествия, технологии, люди, законы). Каждый материал из Блогов имеет отношение к коллективному или индивидуальному блогу. Ниже описано как это реализовать.
Оставляемый комментарий попадает в статус или заметку. В верхней части материала стоит кнопка поделится. По примеру вышеуказанного приложения.
Правая часть
- Настройка новостей - пользователь может выбрать категорию новостей или блогов для отображения в ленте новостей.
- Категории - делятся на две части Новости и Блоги. К новостям относятся категории с новостей
Должна быть реализована возможность добавлять или удалять категории из приложения.
- Популярные - в этом модуле отображаются 5 самых популярных новостей, критерий, количество просмотров за последние сутки (может легко меняться).
- Объявления - в этом модуле отображаются 5 последних объявлений с сайта. При нажатии на объявление попадаешь в него на сайте источнике
Опции
В приложении должна быть следующие функции:
- оповещение всех зарегистрированных пользователей о каком-то событии.
- комментарий оставляемый пользователем, должен быть виден в его комментариях, отображаемых в личных новостях.
Название приложения
Яхты, катера, лодки, каякинг, виндсерфинг... - все виды водной активности
Логотип
Логотип (дадим) должен располагаться в нижней части приложения, так же как расположен в примере.
Статистика
по приложению должна быть доступна статистика, посещаемость, куда нажимают и т.д.
Оповещения
Администратор должен получать оповещения о оставленных комментариях на эл. адрес.
Более подробно непосредственно с исполнителем.
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