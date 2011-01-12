Создание парсера объявлений с сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок234 просмотра

Парсер должен периодически (по команде) выкачивать данные с сайта: ******* и класть их в MySQL в таблицу с соответствующей структурой.

Надо разбирать по полям:

1. Заголовок

2. Рубрику

3. Дату подачи

4. Имя автора

5. Бюджет

6. Текст объявления

7. Город

Требования к парсеру:

PHP

Читабельный код с комментариями.

MySQLPHP
14 лет назад
ssergeygg
Сергей 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Tkachenko
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

Tkachenko
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад