Отправка данных с формы на e-mail

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  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок226 просмотров

Здравствуйте.

Нужно, срочно запрограммировать простую форму (уже сверстанную), чтоб данные отправлялись на почту. Без всяких каптч и проверок, просто отправка данных.

14 лет назад
GekaBrs
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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