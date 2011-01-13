Здравствуйте. Нужно, срочно запрограммировать простую форму (уже сверстанную), чтоб данные отправлялись на почту. Без всяких каптч и проверок, просто отправка данных.
Написать PHP парсер XML <-> XLS
Что нужно сделать:
У меня есть языковой файл XML.
Я хочу его русифицировать через Google Translate.
Вид английской переменной из XML:
Выбранный исполнитель
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