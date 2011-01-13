Написать PHP парсер XML <-> XLS

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Завершен4 заявки181 просмотр

Что нужно сделать:

У меня есть языковой файл XML.

Я хочу его русифицировать через Google Translate.

Вид английской переменной из XML:

PHP
14 лет назад
igorjuly
Гари 
44 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
35 отзывов

Выбранный исполнитель

weblands
Евгений 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
34 отзыва
14 лет назад
$20
1 день
Грамотный PHP-программист. Сделал задачу на отлично, что поверьте редкость. Решил вопросов больше, чем была поставлено. Спасибо Евгений.
Четко поставленное тех.задание, четкая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

weblands
Евгений 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
34 отзыва
14 лет назад