Настройка скидок в программе 1С Розница

$70
1С-программированиеЗакрыт1 заявка190 просмотров
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Требуется настроить скидочную политику на основе данных приходящих с сайта.

ТЗ приложено по ссылке

https://docs.google.com/document/d/18HphmkYAYZ7C0wZRkjVgvt6AiNfCxyAjpYZhy64FOy0/edit?usp=sharing

7 лет назад
mactersait
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад