Настройка скидок в программе 1С Розница

Необходимо: 1. Доработать на лендинге bus.albatroc.com формы. Ориентировочный вид прикрепил, но на 90% цену считать не будем, а если и будем, то нужна будет просто интеграция калькулятора с основного сайта albatroc.com. Завтра утром будет решение по ...