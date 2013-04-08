Требуется разработка автоматизированного обменного сервиса. Срок разработки 3 недели. Жду предложения.
Поддержка сайта, программирование
Требуется программист для постоянной поддержки интернет портала.
Умение работать с CMS: UMI CMS, NET CAT Битрикс и др.
Доработка модулей, программирование, верстка, настройка систем, внедрение дизайна.
Работа на постоянной основе.
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