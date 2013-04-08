Поддержка сайта, программирование

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка193 просмотра

Требуется программист для постоянной поддержки интернет портала.

Умение работать с CMS: UMI CMS, NET CAT Битрикс и др.

Доработка модулей, программирование, верстка, настройка систем, внедрение дизайна.

Работа на постоянной основе.

12 лет назад
mactersait
Денис 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров