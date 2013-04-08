Включить отображение сайта и установить код Sape

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Закрыт1 заявка187 просмотров

1. Нужно посмотреть почему перестала показываться главная страничка сайта и устранить неисправность

2. Установить код Sape и запустить ссылки на ресурс.

Сайт в Nuke php

Возможна работа вебмастером на более длительный период, нужно будет присматривать за ресурсом время от времени. Оплата сдельная или повременная по договоренности, практически нет работы, но иногда возникают незначительные вопросы, которые требуют знаний и оперативного вмешательства профессионала - пере залить базу данных, обновить исходные файлы, или устранить неполадки, или установить код на продажу ссылок и т.п.

PHP
12 лет назад
vladybut
51 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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