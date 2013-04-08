Написать серверную часть сайта. PHP, JavaScript

Исполнителю будет нужно написать серверную часть сайта (в осн. работа с БД).

Необходимо реализовать на сайте (главное, но не всё):

- Регистрация пользователей

- работа с платёжными системами на ввод-вывод средств

- написать программу обработки начислений (есть конкретное тз)

придётся поработать с вёрсткой сайта (дизайн есть) на Joomla.

ЧАСТНОГО исполнителя ищу преимущественно в СПБ, чтобы иметь возможность встретится.

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество на более привлекательных условиях.

По оплате: на проект 5000 р., в последствии, возможно, много и много больше.