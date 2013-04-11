есть цмс написанная на PHP (испольовался Yii) требуется внести разнообразные правки и починить неработающие элементы. требуется опыт оплата webmoney по договорённости. оплата достойная
Спарсить художников с иллюстратора
Спарсить всех художников с сайта http://illustrators.ru/
БД для парсинга предоставим.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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