Xml-генератор по post-запросу из mysql

Нужно интегрировать несколько сайтов интернет магазинов с CPA сетью.

Суть :

- поставить коды интеграции системы на всех стр сайта

- написать генератор xml который включается по post запросу и выдаёт xml выгрузку из бд на дату

Инструкция по интеграции здесь:

http://actionpay.ru/ru/content/page:instruction

Сайты которые нужно интегрировать разные, бд mysql, сайтов несколько.