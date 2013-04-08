Требуется человек способный поправить пару строк кода на джанго. На пол часа работы. Стучите в скайп сразу.
Xml-генератор по post-запросу из mysql
Нужно интегрировать несколько сайтов интернет магазинов с CPA сетью.
Суть :
- поставить коды интеграции системы на всех стр сайта
- написать генератор xml который включается по post запросу и выдаёт xml выгрузку из бд на дату
Инструкция по интеграции здесь:
http://actionpay.ru/ru/content/page:instruction
Сайты которые нужно интегрировать разные, бд mysql, сайтов несколько.
Заявки фрилансеров
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