Xml-генератор по post-запросу из mysql

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка147 просмотров

Нужно интегрировать несколько сайтов интернет магазинов с CPA сетью.

Суть :

- поставить коды интеграции системы на всех стр сайта

- написать генератор xml который включается по post запросу и выдаёт xml выгрузку из бд на дату

Инструкция по интеграции здесь:

http://actionpay.ru/ru/content/page:instruction

Сайты которые нужно интегрировать разные, бд mysql, сайтов несколько.

MySQL
12 лет назад
gallardo-brillia
Николай 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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