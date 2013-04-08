Проект по Joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок150 просмотров

Необходимо:

1. Вывод новостной ленты..

2. Вывод последней новости + галереи.

3. Всплывающая форма обратной связи.

За всеми подробностями в ЛС и писать скайп в заявке.

Joomla
12 лет назад
web-king
Алексей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров