Переписать jQuery-скрипт на Dojo 1.5

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Закрытнет заявок129 просмотров

Голосование (звездочками) реализовано на jQuery, необходимо переписать на Dojo 1.5

jQuery
12 лет назад
systematica
Винник 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

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Нет заявок фрилансеров