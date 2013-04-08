Создание плагина для WP

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Закрыт2 заявки136 просмотров

Добрый день

О плагине

Задча: Упростить публикацию записи в блоге

Схема работы

Пример работы http://wordpress.com/ (зарегистрируйтесь и нажмите Добавить запись)

Только там всё реализовано в Front-end мне достаточно если это будет работать в консоли.

Контакты

ICQ 590881221

[email protected]

P.S.: Не пишите мне если у вас нету пункта "Исправление багов после сдачи плагина"

WordPress
12 лет назад
mexalim
Михаил 
33 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров