Донастройка сервера поиска Sphinх

Настройка сервера/ПОЗавершен1 заявка150 просмотров
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Есть сайт с поисковим движком Sphinх

Настроено с недостатком, например есть проиндексирований товар СНПЧ ColorWay Canon IP4200/4500/5200

позиция находится по запросу IP4200, но не находит по запросу 4200,

тоесть нужно донастроить поиск внутри слов чтоби по запросу 4200 или 200 данний товар находился

Только проекти с ценами. Виполнение проекта - предоставление конфига с правильними параметрами и описанием изменений.

Или описание на словах какие параметри добавить/настроить

конфиг индекса приложен

метод поиска - SPH_MATCH_ALL

12 лет назад
Jin-Roh
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
linntroll
Павел 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Отличний исполнитель, все сделано качественно за минимальний срок.
Хороший, адекватный заказчик. Сотрудничеством и оплатой доволен.
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