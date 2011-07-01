Донастройка сервера поиска Sphinх

1) есть 3 компьютера (офисный, домашний, ноутбук), работают на Windows 2) в данный момент на все установлена 1С, но для синхронизации базу данных, копирую вручную 3) нужно установить базу данных на хостинг или сервер (что бы была ...
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Есть сайт с поисковим движком Sphinх
Настроено с недостатком, например есть проиндексирований товар СНПЧ ColorWay Canon IP4200/4500/5200
позиция находится по запросу IP4200, но не находит по запросу 4200,
тоесть нужно донастроить поиск внутри слов чтоби по запросу 4200 или 200 данний товар находился
Только проекти с ценами. Виполнение проекта - предоставление конфига с правильними параметрами и описанием изменений.
Или описание на словах какие параметри добавить/настроить
конфиг индекса приложен
метод поиска - SPH_MATCH_ALL
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