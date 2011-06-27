Настроить ns на сервере FreeBSD

$40
Настройка сервера/ПОЗавершен4 заявки239 просмотров
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Имеем:

Сервер Датацентр "Воля" - FreeBSD 8.1-RELEASE #0: Mon Jul 19 02:55:53 UTC 2010

BIND 9.8.0-P2

Доменное имя: mydomain.ru, mydomain1.ru, mydomain2.ru - регистратор nic.ru

Услуга Secondary - nic.ru

Требуется:

предоставить все необходимые настройки(resolv.conf,named.conf...)для того что бы

mydomain.ru,был как ns1.mydomain.ru для mydomain.ru, mydomain1.ru, mydomain2.ru...

Что бы домены оказались в сети, по именам - сейчас, только по IP видно...

!!!root доступ - не предоставляю

FreeBSD
12 лет назад
brezeru
Кирилл 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
DeathStar_Name
Владимир 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$20
1 день
Очень быстрый, грамотное исполнение с пониманием дела.Рекомендую.
Хороший работадатель,все задания поставлены четко и доступно.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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