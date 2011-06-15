Невозможно установить GD2

Всем добрый день. Нужно настроить сервер на новом хостинге. Дело в том, что после переноса сайта на vps сервер на новый хостинг не проходит авторизация для доступа cms. Переменные возвращаются пустыми: $_SERVER["PHP_AUTH_PW"] $_SERVER["PHP_AUTH_USER"] сайт написан на смарти. Просьба указывать вашу цену ...