Невозможно установить GD2

После выполнения команды : yum install php-gd

Вышло:

Loaded plugins: fastestmirror

Loading mirror speeds from cached hostfile

* base: centos.hitme.net.pl

* epel: mirrors.uaip.org

* extras: centos.hitme.net.pl

* rpmforge: fr2.rpmfind.net

* updates: centos.hitme.net.pl

Setting up Install Process

Resolving Dependencies

--> Running transaction check

---> Package php-gd.x86_64 0:5.1.6-27.el5_5.3 set to be updated

--> Processing Dependency: php-common = 5.1.6-27.el5_5.3 for package: php-gd

--> Finished Dependency Resolution

php-gd-5.1.6-27.el5_5.3.x86_64 from base has depsolving problems

--> Missing Dependency: php-common = 5.1.6-27.el5_5.3 is needed by package php-gd-5.1.6-27.el5_5.3.x86_64 (base)

Error: Missing Dependency: php-common = 5.1.6-27.el5_5.3 is needed by package php-gd-5.1.6-27.el5_5.3.x86_64 (base)

You could try using --skip-broken to work around the problem

You could try running: package-cleanup --problems

package-cleanup --dupes

rpm -Va --nofiles --nodigest

The program package-cleanup is found in the yum-utils package.

Написано что нужен другой пакет

eeded by package php-gd-5.1.6-27.el5_5.3.x86_64 (base)

нужен пакет php-gd-5.1.6-27.el5_5.3.x86_64 (base)

В общем нужно установить данный пакет!