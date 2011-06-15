Настройка хостинга

Необходимо настроить виртуальный сервер для доступа клиентов к интернету через vpn. Операционная система о CentOS 5. Так же необходимо резать скорость по каждому новому аккаунту на впн. хостер http://www.idhost.kz/ru/hosting-plans-vps-kazakhstan/hosting-linux-vps-kazakhstan/ Сложности в настройке есть, человек ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем добрый день.
Нужно настроить сервер на новом хостинге. Дело в том, что после переноса сайта на vps сервер на новый хостинг не проходит авторизация для доступа cms.
Переменные возвращаются пустыми:
$_SERVER["PHP_AUTH_PW"]
$_SERVER["PHP_AUTH_USER"]
сайт написан на смарти.
Просьба указывать вашу цену в заявках.
Всем спасибо за отклик, но исполнитель найден среди знакомых.
- Похожие заказы
- $50Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть инет Yota. Стоит win server 2003 Необходимо настроить удаленный доступ, чтобы можно было подключиться удаленно рабочему столу. В идеале через RDP если получиться с yotoй. Задавайте вопросы, пишите примерную сумму и сроки. Оплата эл. деньгами yandex, ...Настройка сервера/ПО7 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть некая проблема с сервером, просьба стукнуть в аську 484664092 Оплата вебманиЗавершен12 лет назад
Требуется настроить 1С 8.2 УТ, загрузить номенклатуру и остатки склада. Плюс дальнейшее сопровождение.Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $30
Необходимо настроить сервер SugarCRM и сделать его привязку к 1С 7.7Настройка сервера/ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно установить на сервер (Debian) торрент клиент и программу для просмотра файлов. + мониторинг состояния сервера, администрирование (можно удаленно). Главные условия - обязательность, постоянное нахождение онлайн.Настройка сервера/ПО12 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо установить и настроить сервер Exchange в соответствии с ТЗ (прилагаю) В данный момент имеется лицензионный 2003 ExchangeНастройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Здравствуйте, есть сервак на FreeBSD 7.2 - полностью настроенный (старый) И есть новый сервер CentOS 5.6 x64.. Нужно на новом сервер сделать разбивку, так что бы пользователи были в директории /home Посмотреть модули php и прочее и ...Завершен13 лет назад
- $50
Сайт под DDoss, переезд на более мощный сервер!Завершен13 лет назад
Интернет магазин - vipdrive . com . ua Проблема в следующем: Там есть 3 модуля поиска по параметрам товара (я их сейчас отключил) . Если вбить несколько параметров, сайт падает и хостер блокирует сайт, из за ...Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт12 лет назад