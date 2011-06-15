Настройка хостинга

Настройка сервера/ПОЗакрыт6 заявок148 просмотров
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Всем добрый день.

Нужно настроить сервер на новом хостинге. Дело в том, что после переноса сайта на vps сервер на новый хостинг не проходит авторизация для доступа cms.

Переменные возвращаются пустыми:

$_SERVER["PHP_AUTH_PW"]

$_SERVER["PHP_AUTH_USER"]

сайт написан на смарти.

Просьба указывать вашу цену в заявках.

Всем спасибо за отклик, но исполнитель найден среди знакомых.

12 лет назад
clanwar23
Андрей 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад