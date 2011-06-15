Настроить удаленный доступ к серверу

Настройка сервера/ПОЗакрыт7 заявок161 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть инет Yota. Стоит win server 2003

Необходимо настроить удаленный доступ, чтобы можно было подключиться удаленно рабочему столу.

В идеале через RDP если получиться с yotoй.

Задавайте вопросы, пишите примерную сумму и сроки. Оплата эл. деньгами yandex, webmoney на Ваш выбор.

12 лет назад
pappino
Олег 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад