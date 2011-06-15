Настроить удаленный доступ к серверу

Здравствуйте, есть сервак на FreeBSD 7.2 - полностью настроенный (старый) И есть новый сервер CentOS 5.6 x64.. Нужно на новом сервер сделать разбивку, так что бы пользователи были в директории /home Посмотреть модули php и прочее и ...