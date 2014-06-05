Настроить vps

$50
Настройка сервера/ПОЗавершен14 заявок304 просмотра
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Необходимо настроить виртуальный сервер для доступа клиентов к интернету через vpn. Операционная система о CentOS 5. Так же необходимо резать скорость по каждому новому аккаунту на впн. хостер http://www.idhost.kz/ru/hosting-plans-vps-kazakhstan/hosting-linux-vps-kazakhstan/ Сложности в настройке есть, человек воевал с впн порядка недели к сожалению не получилось настроить... Обратите внимание на форум http://forum.idhost.kz/viewforum.php?f=29&sid=3e32da4ad44cbd613394b09bf3160a73

Количество клиентов будет увелеичиватся, есть необходимость расказать администратору в двух словах как добавить пользователей. Все вопросы через сообщения на сайте, либо на [email protected]

12 лет назад
3aaa
38 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
conroe
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 часов назад
13 лет назад
$50
2 дня
Все сделано качественно и в короткие сроки. Кроме того получены полнейшие инструкции по работе.
Сотрудничество оставило приятные впечатления
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