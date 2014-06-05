Настроить vps

Необходимо настроить виртуальный сервер для доступа клиентов к интернету через vpn. Операционная система о CentOS 5. Так же необходимо резать скорость по каждому новому аккаунту на впн. хостер http://www.idhost.kz/ru/hosting-plans-vps-kazakhstan/hosting-linux-vps-kazakhstan/ Сложности в настройке есть, человек воевал с впн порядка недели к сожалению не получилось настроить... Обратите внимание на форум http://forum.idhost.kz/viewforum.php?f=29&sid=3e32da4ad44cbd613394b09bf3160a73

Количество клиентов будет увелеичиватся, есть необходимость расказать администратору в двух словах как добавить пользователей. Все вопросы через сообщения на сайте, либо на [email protected]