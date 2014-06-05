Настроить vps

Есть установленный сервер 1С предприятие вер 8.2. Необходимо выполнить настройки и обучить пользователей в рамках старт-ап проекта интернет магазина, обеспечить полную готовность работы магазина. Нужны знания не только 1С, но и бухгалтерии. Кол-во сотрудников - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить виртуальный сервер для доступа клиентов к интернету через vpn. Операционная система о CentOS 5. Так же необходимо резать скорость по каждому новому аккаунту на впн. хостер http://www.idhost.kz/ru/hosting-plans-vps-kazakhstan/hosting-linux-vps-kazakhstan/ Сложности в настройке есть, человек воевал с впн порядка недели к сожалению не получилось настроить... Обратите внимание на форум http://forum.idhost.kz/viewforum.php?f=29&sid=3e32da4ad44cbd613394b09bf3160a73
Количество клиентов будет увелеичиватся, есть необходимость расказать администратору в двух словах как добавить пользователей. Все вопросы через сообщения на сайте, либо на [email protected]
- Похожие заказы
- Настройка сервера/ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Существует сайт вида xxxxxx.ru, хостится на masterhost.ru, FreeBSD По адресу xxxxxx.ru/project необходимо развернуть и подготовить к работе RedMine (плюс, соотвественно, ruby on rails). Оплата до 50 USD, форма оплаты на ваш выбор.Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно с душой сконфигурировать с нуля выделенный сервер под высокопроизводительный веб сервер который будет работать чисто на nginx. Внимание! Ищем именно профи по NGINX который сможет написать необходимые реврайты для него под ЧПУ двух ...Закрыт13 лет назад
Нужно настроить коммутатор циско,за короткое времяНастройка сервера/ПО9 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть сервер, расположен в дата-центре. Нужно за ним следить, давать регулярные отчеты о работе, устанавливать ПО при необходимости, консультировать по вопросам ПО для мониторинга пользователей, если есть навыки программирования - то это является плюсом. Главное условие - ...Завершен13 лет назад
Необходимо установить кодек (h.264) для ffmpeg, чтобы была возможность конвертировать видео для iPad, iPhone.Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $70
Здравствуйте, нужно настроить сервер, перенести со старого 2 сайта. Сделать 4 пользователя - каждому присвоить свой ip. Оптимизировать сервер для большой нагрузки.Закрыт13 лет назад
Нужно настроить на удаленной Mac-рабочей станции доступ по VPN к сети с windows-сервером, в т.ч. ip-адреса для доступа к файл-серверу. Физическое расположение - Киев. Есть достаточный опыт для применения указаний, полученных по телефону/скайпу.Настройка сервера/ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется создать атс для диспетчерской.Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад
1. Необходимо сконфигурировать и настроить VPS сервер, под ОС Debian 5.0.6, Поднять все сервисы. Поднять и настроить панель ISPmanager Lite под все это хозяйство... 2. Необходимо перенести сайты с виртуального хостинга на этот сервер. 4 сайта, 3 ...Завершен13 лет назад