Установка кодека для ffmpeg

Есть установленный сервер 1С предприятие вер 8.2. Необходимо выполнить настройки и обучить пользователей в рамках старт-ап проекта интернет магазина, обеспечить полную готовность работы магазина. Нужны знания не только 1С, но и бухгалтерии. Кол-во сотрудников - ...
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