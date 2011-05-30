Настройка VPN на MacOS для доступа к WindowsServer

Нужно настроить на удаленной Mac-рабочей станции доступ по VPN к сети с windows-сервером, в т.ч. ip-адреса для доступа к файл-серверу.

Физическое расположение - Киев. Есть достаточный опыт для применения указаний, полученных по телефону/скайпу.