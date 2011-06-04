Настройка сервера VPS и перенос сайтов

1. Необходимо сконфигурировать и настроить VPS сервер, под ОС Debian 5.0.6,

Поднять все сервисы. Поднять и настроить панель ISPmanager Lite под все это хозяйство...

2. Необходимо перенести сайты с виртуального хостинга на этот сервер. 4 сайта, 3 MySQL-базы, в различных кодировках.

Хочется, чтобы человек был с опытом... Т.е. чтобы проблемы, которые могут возникнуть, были решенными...

Нужны доп. подробности? Пишите в личку.

Оплата - любым способом. Жду предложений по срокам и ценам.