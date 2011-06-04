Настройка сервера VPS и перенос сайтов

На работающий веб-сервер под управлением centos5 необходимо установить: - Subversion - Jira - Confluence В заявке обязательно указывайте ориентировочные сроки и стоимость работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Необходимо сконфигурировать и настроить VPS сервер, под ОС Debian 5.0.6,
Поднять все сервисы. Поднять и настроить панель ISPmanager Lite под все это хозяйство...
2. Необходимо перенести сайты с виртуального хостинга на этот сервер. 4 сайта, 3 MySQL-базы, в различных кодировках.
Хочется, чтобы человек был с опытом... Т.е. чтобы проблемы, которые могут возникнуть, были решенными...
Нужны доп. подробности? Пишите в личку.
Оплата - любым способом. Жду предложений по срокам и ценам.
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