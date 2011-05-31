Веб-сервер на NGINX

$100
Настройка сервера/ПОЗакрыт3 заявки168 просмотров
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Нужно с душой сконфигурировать с нуля выделенный сервер под высокопроизводительный веб сервер который будет работать чисто на nginx.

Внимание! Ищем именно профи по NGINX который сможет написать необходимые реврайты для него под ЧПУ двух форумов на vbulletin 3.x(чпу = vbseo + vbet) и чпу блога на wordpress и все это дело качественно настроить. Обязательно оттюнить все сопутствующие модули.

Сроки - эти выходные, в понедельник должен быть результат.

Nginx
13 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
adminstation
Виталий 
58 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад
$120
2 дня