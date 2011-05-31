Веб-сервер на NGINX

Нужно с душой сконфигурировать с нуля выделенный сервер под высокопроизводительный веб сервер который будет работать чисто на nginx.

Внимание! Ищем именно профи по NGINX который сможет написать необходимые реврайты для него под ЧПУ двух форумов на vbulletin 3.x(чпу = vbseo + vbet) и чпу блога на wordpress и все это дело качественно настроить. Обязательно оттюнить все сопутствующие модули.

Сроки - эти выходные, в понедельник должен быть результат.