Администрирование сервера (можно удаленно)

Настройка сервера/ПОЗавершен13 заявок323 просмотра
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Есть сервер, расположен в дата-центре.

Нужно за ним следить, давать регулярные отчеты о работе, устанавливать ПО при необходимости, консультировать по вопросам ПО для мониторинга пользователей, если есть навыки программирования - то это является плюсом.

Главное условие - оперативность, обязательность, постоянное нахождение на связи.

Сумма оплаты и система оплаты обсуждается, пишите ваши варианты.

13 лет назад
ArinaIvanova
Арина 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$50
1 день
Большое спасибо! Спец в своем деле. Все сделал быстро, четко, всегда на связи.
Отличный заказчик, знает чего хочет
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