Администрирование сервера (можно удаленно)

Здравствуйте. Хочу уметь настраивать openvpn на линуксе. На домашней vmware бежит opensuse, как полигон для испытаний. Надо настроить vpn , не pptp, а солидное шифрование (L2TP/IPsec кажется, да?) Нужно будет повисеть со мной на icq/skype/msn и пройти шаги ...