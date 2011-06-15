Переезд сайта и настройка VPS

Необходимо настроить виртуальный сервер для доступа клиентов к интернету через vpn. Операционная система о CentOS 5. Так же необходимо резать скорость по каждому новому аккаунту на впн. хостер http://www.idhost.kz/ru/hosting-plans-vps-kazakhstan/hosting-linux-vps-kazakhstan/ Сложности в настройке есть, человек ...
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