Переезд сайта и настройка VPS

$50
Настройка сервера/ПОЗавершен6 заявок222 просмотра
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Сайт под DDoss, переезд на более мощный сервер!

13 лет назад
megrib
65 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
mizer911
Михаил 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$25
1 день
Гений! С его подачи был выбран хостинг при той же цене, в 10 раз мощнее, организован платеж, и грамотно организовано пространство! Ddos прекратился, настроил всё грамотно! Рекомендую!
Доволен сотрудничеством! Рекомендую!
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