Перенести Oscommerce на VPS + оптимизировать БД

Настройка сервера/ПОЗакрыт5 заявок155 просмотров
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Интернет магазин - vipdrive . com . ua

Проблема в следующем: Там есть 3 модуля поиска по параметрам товара (я их сейчас отключил) . Если вбить несколько параметров, сайт падает и хостер блокирует сайт, из за того что большая нагрузка на БД и БД не успевает обрабатывать какие то запросы.

1. Необходимо подобрать VPS хостинг и перенести туда сайт

2. В случае, если сайт будет так же падать и на VPS хостинге из за БД, необходимо будет как то оптимизировать БД

Сейчас сайт на обычном shared хостинге.

I C Q : 366 - 892 - 443

Skype : mihail-consulting

13 лет назад
Pradof
Михаил 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
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