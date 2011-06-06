Перенести Oscommerce на VPS + оптимизировать БД

Интернет магазин - vipdrive . com . ua

Проблема в следующем: Там есть 3 модуля поиска по параметрам товара (я их сейчас отключил) . Если вбить несколько параметров, сайт падает и хостер блокирует сайт, из за того что большая нагрузка на БД и БД не успевает обрабатывать какие то запросы.

1. Необходимо подобрать VPS хостинг и перенести туда сайт

2. В случае, если сайт будет так же падать и на VPS хостинге из за БД, необходимо будет как то оптимизировать БД

Сейчас сайт на обычном shared хостинге.

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