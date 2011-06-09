Установить на сервер программы+администрирование

Настройка сервера/ПОЗакрыт12 заявок213 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно установить на сервер (Debian) торрент клиент и программу для просмотра файлов.

+ мониторинг состояния сервера, администрирование (можно удаленно).

Главные условия - обязательность, постоянное нахождение онлайн.

12 лет назад
JSidorova
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад