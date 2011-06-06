Установка и настройка сервера Microsoft Exchange

Настройка сервера/ПОЗакрыт5 заявок142 просмотра
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Необходимо установить и настроить сервер Exchange в соответствии с ТЗ (прилагаю)

В данный момент имеется лицензионный 2003 Exchange

12 лет назад
bsinfo
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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