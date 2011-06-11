Установка и настройка Sugar CRM

$30
Настройка сервера/ПОЗакрыт1 заявка142 просмотра
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Необходимо настроить сервер SugarCRM и сделать его привязку к 1С 7.7

12 лет назад
kavrus
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад