Решить небольшую проблему с FreePBX

Настройка сервера/ПОЗакрыт4 заявки171 просмотр
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После не удачного обновления вылезла такая штука..

Unknown SQL engine: []

Trace Back

/var/www/html/admin/common/db_connect.php:57 die_freepbx()

[0]: Unknown SQL engine: []

/var/www/html/admin/bootstrap.php:75 require_once()

[0]: /var/www/html/admin/common/db_connect.php

/var/www/html/admin/config.php:61 require()

[0]: /var/www/html/admin/bootstrap.php

12 лет назад
Abelozerov
Алексей 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад