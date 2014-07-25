Настройка сервера

Настройка сервера/ПОЗавершен10 заявок205 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется грамотная оптимизация сервера debian. Грамотная оптимизация mysql.

пишите цену за такую работу.

12 лет назад
KTIF
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
adminstation
Виталий 
58 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад
$35
1 день
Доволен сотрудничеством
Отличный заказчик. Четко поставленная задача. Быстрая оплата. Рукомендую!