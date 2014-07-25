Настройка сервера

После выполнения команды : yum install php-gd Вышло: Loaded plugins: fastestmirror Loading mirror speeds from cached hostfile * base: centos.hitme.net.pl * epel: mirrors.uaip.org * extras: centos.hitme.net.pl * rpmforge: fr2.rpmfind.net * updates: centos.hitme.net.pl Setting up Install Process Resolving Dependencies --> Running transaction check ---> Package php-gd.x86_64 0:5.1.6-27.el5_5.3 set ...
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