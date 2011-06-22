Установка Redmind 1.2.0

Неободимо настроить на лучшее качество ffmpeg
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После не удачного обновления вылезла такая штука.. Unknown SQL engine: [] Trace Back /var/www/html/admin/common/db_connect.php:57 die_freepbx() [0]: Unknown SQL engine: [] /var/www/html/admin/bootstrap.php:75 require_once() [0]: /var/www/html/admin/common/db_connect.php /var/www/html/admin/config.php:61 require() [0]: /var/www/html/admin/bootstrap.phpНастройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт12 лет назад
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