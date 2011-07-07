Переезд с виртуального хостинга на VPS

Нужно организвать переезд сайта с виртуального хостинга на VPS. Хостер VPS пока не определен, поэтому возможно прислушаюсь к Вашим советам по выбору последнего. Потребуется настройка Apache + Nginx + PHP (необходимы модули я сообщу) + MySQL + phpMyAdmin + оптимизация этой связки, а возможно и установка LAMP (в зависимости от выбра хостера). Рассмотрю Ваши предложения по установке системы мониторинга работы сервера (нагрузка, отказы и пр.)

Требуется грамотный специалист с большим опытом администрирования Linux/FreeBsd серверов (установить LAMP я и сам могу). В дальнейшем возможна работа на постоянной основе.