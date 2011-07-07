Переезд с виртуального хостинга на VPS

Настройка сервера/ПОЗавершен9 заявок210 просмотров
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Нужно организвать переезд сайта с виртуального хостинга на VPS. Хостер VPS пока не определен, поэтому возможно прислушаюсь к Вашим советам по выбору последнего. Потребуется настройка Apache + Nginx + PHP (необходимы модули я сообщу) + MySQL + phpMyAdmin + оптимизация этой связки, а возможно и установка LAMP (в зависимости от выбра хостера). Рассмотрю Ваши предложения по установке системы мониторинга работы сервера (нагрузка, отказы и пр.)

Требуется грамотный специалист с большим опытом администрирования Linux/FreeBsd серверов (установить LAMP я и сам могу). В дальнейшем возможна работа на постоянной основе.

12 лет назад
gutkin
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
adminstation
Виталий 
58 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад
$45
1 день
Профи!!! Делает быстро и качественно, отвечает на все вопросы, дает рекомендации. Одним словом приятно работать, обязательно буду обращаться еще, чего и всем рекомендую. 5+ Виталий, спасибо.
Спасибо за сотрудничество.
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