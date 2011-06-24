1С онлайн синхронизация

1) есть 3 компьютера (офисный, домашний, ноутбук), работают на Windows

2) в данный момент на все установлена 1С, но для синхронизации базу данных, копирую вручную

3) нужно установить базу данных на хостинг или сервер (что бы была всегда онлайн) и к ней подключить все 3 компьютера для синхронизации

4) если существуют другие более оптимальные варианты тоже обсуждаются