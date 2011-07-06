Скрипт генерации pdf из полей сайта

Нужно создать скрипт по генерации анкет, которые подаются в налоговую инспекцию для регистрации ИП и ООО.

Сам сайт на кириллице.рф

Анкеты генерируются на основании данных введенных в соответствующие окна на сайте - пример работы http://regsАm.ru/FillDocuments/IP (

А заменить на английский) После входа слева есть три закладки

Основные сведения - простая генерация

Налоговый режим - простая генерация

Виды деятельности - из списка или при помощи поиска нужно выбрать из предлагемых 190 вариантов видов деятельности 20, сохранить и тоже занести в анкету

Вид анкеты для генерации http://www.reghelp.ru/downloads/ip_forms/18-21001/download.shtml

Просьба отвечать с вашими ценами. Сроки не сильно важны.