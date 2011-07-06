Доработка сайта на Joomla

Есть база данных по подбору аккумуляторов. Нужно ее интегрировать в существующий интернет-магазин, заполнить товаром, сделать дизайн фильтров.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт casmos.ru на Joomla 1.0.15
Не работает корректно JoomFish.
Проблема с кодировкой.
Нужно поправить.
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