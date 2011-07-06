Доработка Email маркетинг системы (PHP+MySQL+JS)

Нужно создать скрипт по генерации анкет, которые подаются в налоговую инспекцию для регистрации ИП и ООО. Сам сайт на кириллице.рф Анкеты генерируются на основании данных введенных в соответствующие окна на сайте - пример работы http://regsАm.ru/FillDocuments/IP ...