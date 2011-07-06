Доработка Email маркетинг системы (PHP+MySQL+JS)

$2500
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки148 просмотров
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Необходимо доработать существующую систему email маркетинга от AcriveCampaign.

(www.activecampaign.com)

Первая задача:

Необходимые доработки – добавить возможность Скоринга (SCORING).

По образу и подобию http://www.marketo.com/b2b-marketing-resources/category/best-practices/lead-scoring

Остальные задачи так-же связаны с добавлением нового функционала пришущего CRM в эту систему.

Подробности по запросу.

Бюджет обсуждается.

PHPMySQL
12 лет назад
dsmirnoff
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад