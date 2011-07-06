Косметические поправки в существующем Flash сайте

Нужно создать скрипт по генерации анкет, которые подаются в налоговую инспекцию для регистрации ИП и ООО. Сам сайт на кириллице.рф Анкеты генерируются на основании данных введенных в соответствующие окна на сайте - пример работы http://regsАm.ru/FillDocuments/IP ...
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В существующем сайта detoxaudio.com с CMS требуется сделать несколько косметических поправок в исходном файле.
1. Изменить написание заголовков на новые (см приложение)
2. исправить Contact Us чтобы письма доходили до администратора сайта
3. Изменить шрифт в полях для ввода текста на Contact Us
4. После отправки контакт формы отобразить сообщение шрифтом "Asenine": "Thank you for your email"
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