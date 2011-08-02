Добавить функционал в WordPress

Добавить форму обратной связи (и форму с запросом на консультацию, но они не сильно отличаются) с отправкой сообщения на e-mail.

Добавить возможность добавления отзывов о компании с полями: ФИО, E-mail, № заказа, сам отзыв

Реализовать сервис "Вопрос-Ответ", но я хочу чтобы каждый новый вопрос был на отдельной странице (вопросы добавляют любые посетители без регистрации), а ответов может быть уже много (типа как обсуждение) с иерархией, если получается много ответов, то вывод обсуждения данного вопроса уже постраничный. Хочу также, чтобы выделялись ответы нужных мне юзеров (выбранных Админов).

Все это нужно с обязательным вводом капчи и главное, если она введена неправильно, то введенные данные форм не должны обнуляться!

Добавить новую таксономию Новости (http://site.ru/news/) и Новости компании (http://site.ru/news2/), и мне нужен вывод 3-х последних новостей из этих 2-х видов записей.

Также будет 2-й сайт с английской версией, хочу чтобы ссылка с флажка другого языка вела на тот другой сайт на нужную страницу. Меня устроит если будет отдельное поле для каждой страницы/записи, где можно будет самому указать эту ссылку которая будет вести с этой страницы/записи на нужную мне страницу на другом сайте.

Вообще у меня нет еще верстки под сделанный дизайн в .PSD, поэтому данная услуга тоже актуально, если вы можете ее оказать.